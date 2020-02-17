"أمن جدة" يضبط شخصًا صادر عليه أمر قبض وبحوزته سلاح ناري

تم إعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه لقسم الشرطة لإكمال التحقيقات

ضبطت دوريات محافظة جدة دوريات مواطن بحوزته مسدس من نوع "أبو محالة"، وذلك أثناء استيقاف مركبته لمخالفة تظليل، وبعد الاستفسار عن هويته اتضح أنه عليه أمر قبض من المحكمة العامة بمحافظة الليث.

وفي التفاصيل، استقبلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا بوجود مركبة مظللة ومتوقفة وفي حالة اشتباه وبعد مباشرة الجهات الأمنية موقع البلاغ اتضح أن بداخلها مواطنًا وبعد تمرير رقم هويته لمركز المعلومات اتضح أنه صادر عليه أمر قبض من المحكمة العامة بمحافظة الليث وبعد تفتيش المركبة وجد بحوزته سلاح ناري من نوع مسدس أبو محالة وطلقات حية.

وتم إعداد محضر بالواقعة وتم تسليمه إلى قسم الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.