شاهد بالفيديو.. كيف قضى نزلاء سجن تبوك ليل الخميس

نقل لهم فعاليات مهرجان الورد والفاكهة

أظهر فيديو تم تصويره يوم الخميس الماضي، داخل سجن تبوك، للفعالية التي نفذها مجلس التنمية السياحي بتبوك، بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، والمديرية العامة للسجون، ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة 1440هـ حجم السعادة والبهجة على نزلاء السجن.

وجاءت هذه المبادرة تنفيذاً لتطلعات أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية الأمير فهد بن سلطان، الذي حرص على أن يستمتع كل أفراد المجتمع بالمنطقة بفعاليات مهرجان الورد والفاكهة المقام حالياً بمدينة تبوك، وتضمنت الفعاليات، التي حضرها ما يقارب 150 نزيلاً من السعوديين والمقيمين،"السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقي وفنون الرسم".

وشهدت الفعاليات تفاعلاً ومشاركة عدد من النزلاء الموهوبين في فعاليات المسرح الذي خصص لهذه المناسبة، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم، وردّد النزلاء عبارة "يشهد الله أنكم فرحتمونا بهذه الفعاليات"، معربين عن سعادتهم البالغة وبهجتهم بجميع فعالياتها، مقدمين شكرهم وتقديرهم للمنظمين والقائمين على المبادرة، مؤكدين على الرعاية الكبيرة التي تقدمها إدارة السجن لهم، فيما انتهت الفعالية بمفاجأة لعدد من النزلاء حيث قامت لجنة تراحم تبوك والتي يرأسها أحمد بن عطية الحارثي؛ بسداد مبالغ عن بعض الموقوفين في قضايا مالية.