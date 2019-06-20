فيديو مروع.. سقوط نافذة من الطابق الـ19 على رأس رجل بالشارع

ما زال على قيد الحياة وحالته مستقرة والشرطة أوقفت صاحب النافذة

كان رجل صيني يسير مطمئناً وهو يحمل حقائبه بيديه، لم يكن يعلم أن نافذة سقطت من الطابق الـ19، وأنها تتجه نحو رأسه مباشرة، تضربه بعنف فيفقد وعيه، ويسقط على الرصيف الذي كان يسير عليه.

ونقلت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام صينية أن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي، في مدينة هيزي بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين، حين كان ساكن بالطابق الـ19 في مبنى سكني يقوم بتركيب نافذة معدنية، دون اتخاذ احتياطات الأمان، وفجأة أفلتت النافذة من بين يديه، وسقطت بقوة وسرعة.

ويكشف الفيديو المروع الذي بثته الصحيفة، كيف ضربت النافذة رأس أحد المارة بعنف، قبل أن يسقط مع النافذة على الرصيف دون حراك.

وحسب الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة، أسرع بعض السكان نحو الرجل المسكين، وتأكدوا أنه نجا من الموت، ولا يزال على قيد الحياة، وعلى الفور تم استدعاء خدمة الطوارئ التي نقلته إلى المستشفى، بينما أوقفت الشرطة صاحب النافذة.

وحسب وسائل إعلام محلية، أكدت الشرطة أن حالة الرجل مستقرة، وأنها تحقق بالحادث.