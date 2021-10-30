فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443 05:44 PM

خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا و7 وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 وفيات، و210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و468 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، بأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 102%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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