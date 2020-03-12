"الموارد البشرية بتبوك" تُحقق المركز الأول في تقرير المتسوق الخفي

على مستوى المناطق بنسبة 95% واشتمل على عدة معايير

حقّق فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، المركز الأول على مستوي المناطق في تقرير المتسوق الخفي بنسبة 95%؛ فيما جاءت المناطق الأخرى بنسبة 89% فأقل.

ويكشف المتسوق الخفي تجربة العميل، من خلال تقييم المعايير التي تتمثل في المظهر الخارجي للفرع، ويشمل الوصول للفرع وتجهيز الاحتياطات الخاصة، ومواقف الزوار، والأمن والسلامة، ومظهر الفرع الخارجي، ويتضمن جاهزية المكان، وقسم خدمة العملاء، ومنطقة الانتظار.

وتشمل المعايير صورة الموظف وتعامله ومنها: موظف الاستقبال، وموظف خدمة العملاء، والالتزام: ويشمل التحقق والمعايير وشروط تقييم الخدمة والمعرفة بالخدمات ووقت تنفيذ الخدمة. وتتضمن معايير الجانب التقني وتعامل ومهنة موظف مركز الاتصال وتنفيذ الخدمة والتصعيد وحل المشكلات وسرعة الرد والوقت المستغرق والترحيب والمهنية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي، أن هذه النسبة تأتي بجهود الزملاء والزميلات في المنطقة؛ مبينًا أن إدارته ستعمل بتعاون وجهود الجميع لتحقيق أعلى نِسَب الرضى؛ مؤملًا منهم بذل الجهد للتواصل في مسيرة التميز والإبداع.