بعد صدارته لهدافي الدوري.. "قوميز": "السوبر هاتريك" هدية لجماهير الهلال

وصف "الحمدان" باللاعب الموهوب

قال مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" إنه سعيد بانتصار فريقه على نظيره العين بخماسية، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء (مؤجلة من الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم) .



وكان "قوميز" قد أحرز "سوبر هاتريك" في اللقاء (تصدر الهدافين بـ 12 هدفاً)، فيما أحرز قائد الفريق سالم الدوسري الهدف الخامس.



وزاد "قوميز": "كانت المسؤولية علينا كبيرة من أجل تحقيق هدفنا وهو إسعاد جماهيرنا، ولولا جهود زملائي اللاعبين لما نجحت في تسجيل سوبر هاتريك"



وأشار "قوميز" إلى أن اللاعبين تعاهدوا على رد الدين للجماهير وتحديداً أمام العين، حتى يعود الفريق لوضعه الطبيعي".



وامتدح المحترف الفرنسي لاعب الهلال الجديد عبدالله الحمدان، وقال عنه: "لاعب موهوب وسيستفيد من تواجده في الهلال".