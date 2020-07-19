الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس

ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس بنهاية يوم 18 يوليو نزولاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 83660 حالة.. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

الصين فيروس كورونا الجديد

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19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441 08:47 AM

ظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأحد، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس بنهاية يوم 18 يوليو نزولاً من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة الوطنية إنه بحلول السبت بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس 83660 حالة.. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

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