باريس.. "ماكرون" غاضب جدًا من عمل لجان التطعيم ضد كورونا ولجنة شعبية للمتابعة

استطلاعات الرأي: نصف الفرنسيين يرفضون التطعيم لعدم ثقتهم فيه

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه الشديد من بطىء عمل لجان التطبيع في بلاده، التي لم تطل سوى بضع مئات في فرنسا إلى غاية أمس الأحد مقابل 900 ألف في المملكة المتحدة و130 ألفًا في ألمانيا وأكثر من 30 ألفًا في بولندا.

واعتبرت بعض الانتقادات أن فرنسا تتباطأ عمدًا في تنفيذ حملة التطعيم ربحًا للوقت ريثما يصبح لقاحها، الذي تعده شركة "صانوفي" للصناعات الصيدلانية، جاهزًا بعد أشهر طويلة.

ويعقد الرئيس ماكرون مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا حكوميًا في قصر الإليزيه لمتابعة ظروف تنفيذ حملة التطعيم عبر البلاد.

وتشكل فرنسا اليوم الاثنين لجنة من 35 مواطنًا بمهمة التعاون الوثيق مع خبراء الصحة في تنفيذ استراتيجية التطعيم الجارية لمواجهة وباء كورونا.

تشكيل اللجنة، التي ستكون جاهزة يوم 10 يناير الجاري لتباشر عملها في 16 يناير، يطرأ في ظل انتقادات داخلية وأوروبية، من المفوضية الأوروبية، تأخذ على القائمين بالتطعيم ما تعتبره تباطؤًا في تنفيذ استراتيجية التلقيح بالمقارنة مع دول أخرى أوروبية. وهو ما دفع الرئيس ماكرون إلى الأمر بتغيير الاستراتيجية فورًا وتسريع عملية التطعيم قائلاً: "يجب التغيير فورًا وبقوة". وقال أيضًا: "لن أترك أحدًا يتلاعب بالسلامة وبالظروف الحسنة التي يجب أن يجري في ظلها التطعيم".

وتخشى السلطات الفرنسية من رفض نصف السكان، حسب الاستطلاعات، الخضوع للتطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا لعدم ثقتهم فيه واشتباه شرائح منهم في وجود خلفيات غامضة وغير نزيهة وراء ظهور الوباء وما يرافقه من تنافس دولي إلى غاية ظهور اللقاحات.