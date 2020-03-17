"ترامب" يطلب 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من تبعات "كورونا"

حزمة تحفيزية لضخ سيولة

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن أربعة مسؤولين لم تذكر أسماءهم، اليوم (الثلاثاء)، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز؛ تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت "واشنطن بوست" أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم.

وأضافت أن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.