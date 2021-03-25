"آل جابر" يلتقي القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة لدى المملكة واليمن

جرى مناقشة المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم جهود إعمار البلاد

رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 11:34 PM

جرى مناقشة المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم جهود إعمار البلاد

"آل جابر" يلتقي القائمين بأعمال سفارتي الولايات المتحدة لدى المملكة واليمن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رحب القائمان بأعمال سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة واليمن، مارتينا سترونغ وكاثرين ويستلي، بإعلان المملكة مبادرة السلام؛ للتوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالرياض، بالمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد سعيد آل جابر.

كما جرت مناقشة الجهود المشتركة لدعمها.

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المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

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