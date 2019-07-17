"القاسم" يزور فرع الهلال الأحمر في الجوف

للاطلاع على العمل الإسعافي والتطوعي

زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، اليوم الأربعاء، فرع الهيئة في منطقة الجوف؛ للاطلاع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية في المنطقة.



والتقى "القاسم"، أميرَ منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز؛ حيث استعرض خلال اللقاء آليات العمل الإسعافي في المنطقة وأبرز التحديات وخطط التطوير التي تتبنَّاها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، واستعدادات الهيئة في المنطقة لاستقبال موسم الحج.



ودشن نظام تتبع المركبات ونظام المسعف الإلكتروني؛ حيث يعدّ من البرامج المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية، ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف، واختيار المستشفى المناسب، وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًّا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، بالإضافة إلى أن البرنامج يعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة، ومبادرة رفع ودعم الخدمات الطبية الإسعافية في برنامج التحول الوطني 2020 للهيئة.



واجتمع مع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف، فيصل بن حواس الشمري، ومدراء الأقسام، واطلع على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة، والمراكز الإسعافية الحدودية، واستعداداتها لاستقبال الحجاج، واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع، وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير. وأجرى جولة شملت إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة.



والتقى "القاسم" خلال زيارته لمنطقة الجوف، عددًا من المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول الخدمات الإسعافية التي تقدمها الهيئة في المنطقة، واستمع إلى شرح عن أبرز التحديات التي تواجههم، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء هذا الوطن في مجال العمل الإسعافي.



وزار مدينة الحجاج في أبو عجرم، واطلع على كل الاستعدادات لاستقبال الحجاج، والخطة الإسعافية خلال موسم الحج، كما زار مركز إسعاف أبو عجرم؛ للاطلاع على كل التجهيزات اللازمة التي يوفرها المركز، والخطة الإسعافية، كما تفقَّد مركز إسعاف دومة الجندل.