تحوير"العلاقات العامة والإعلام" إلى "الاتصال المؤسسي" بكلية التقنية بمكة

أصدر عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة الدكتور عبدالله بن علي الأعرج، قرارًا بتحوير مسمى إدارة العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية الاجتماعية بالكلية التقنية بمكة المكرمة، إلى إدارة الاتصال المؤسسي، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بعميد الكلية التقنية بمكة المكرمة.

وتعتمد الآلية المقرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمهام إدارة الاتصال المؤسسي بتكليف المدرب علي بن سليمان الكريدا، مديرًا لإدارة الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية بمكة المكرمة، بالإضافة إلى عمله مستشارًا لعميد الكلية التقنية بمكة المكرمة.

ورفع "الكريدا" شكره وتقديره لعميد الكلية التقنية بمكة المكرمة عبدالله بن علي الأعرج، على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.