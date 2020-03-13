شاهد دهم وإغلاق مسلخ عشوائي بالليث يديره وافدون.. ومصادرة 20 ألف دجاجة

في جولة للبلدية تساندها الدوريات الأمنية التي تَسَلّمت المخالفين لتطبيق النظام بحقهم

داهمت بلدية محافظة الليث بمساندة الدوريات الأمنية، مسلخًا عشوائيًّا للدواجن يُدار من قِبَل عمالة وافدة.

وكانت فِرَق الرقابة ببلدية الليث تقوم بعملها أثناء إحدى الجولات على عدد من المحلات التجارية؛ حيث رصدت مسلخًا عشوائيًّا للدواجن يديره عدد من العمالة الوافدة، وبعد مداهمته اتضح أنه مُقام في بيئة خصبة لانتشار الأمراض والعدوى، كما أنه يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية.

هذا وقامت البلدية بمصادرة عدد (٢٠٨٨٠) دجاجة؛ تمهيدًا لإتلافها حسب الطرق الصحية؛ فيما تم تسليم العمالة الوافدة لشرطة محافظة الليث لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.