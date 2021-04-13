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تشمل عدة محافظات حتى الـ 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة الباحة، اليوم، تضمن أمطارًا رعدية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة، مدينة الباحة, ومحافظات المندق, وبلجرشي, والعقيق, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.