الإمارات تسجل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" قادمة من الخارج

تم عزل المصابة ومتابعة حالتها

أعلنت الإمارات اليوم أول حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قادمة من الخارج.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه تم عزل المصابة، ومتابعة حالتها التي لم تظهر عليها أية أعراض، كما عُزل المخالطون لها، واتُّخذت الإجراءات الصحية اللازمة.