أمير تبوك يستقبل مشاركي مهرجان الزيتون ويستمع لمتطلبات المزارعين

منوهًا بفتح نافذة تسويقية جديدة تسهل عليهم بيع منتجاتهم من الزيتون ومشتقاته

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بديوان الإمارة اليوم، المزارعين المشاركين بمهرجان الزيتون الأول بالمنطقة، والمتدربين والمتدربات المستفيدين من مشروع تأهيل الشباب لتربية النحل وصناعة منتجاته، والبالغ عددهم 97 متدربًا ومتدربة

جاء ذلك بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي. وفي بداية الاستقبال رحب بالجميع، مثنياً على ما حققه المهرجان من نجاح للمنطقة والمزارعين، وذلك بفتح نافذة تسويقية جديدة تسهل على المزارعين بيع منتوجاتهم من الزيتون ومشتقاته.

وخلال اللقاء هنأ أمير المنطقة المستفيدين والمستفيدات من برنامج تأهيل الشباب لتربية النحل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبل أعمالهم . واطلع سموه على التقارير التي أعدها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة في هذا الشأن، مشيداً بجهود مدير فرع الوزارة بالمنطقة وزملائه.

واستمع الأمير فهد بن سلطان لآراء ومتطلبات المزارعين، مؤكداً على ما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، منوهاً بالدور الكبير والفعال للمرأة السعودية، ومشاركتها في مختلف مناشط الحياة.

من جهتهم ثمن المزارعون دعم أمير منطقة تبوك للمهرجان وما تحقق له من نجاح في النسخة الأولى، مؤكدين العمل على تقديم أفضل الأفكار التطويرية للبرنامج وللمهرجان في نسخته القادمة. وفي الختام تسلم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.