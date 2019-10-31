"يغفر له حضورك".. شاهد تفاعل "عبدالله بن زايد" مع ردّ طالب بجامعة الملك سعود

لاطف الدارسين وسألهم عن شكاوى ضد المدير "العمر" مبادلاً معه حديث التعاون الدائم

تفاعل وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بإعجاب مع ردّ طالب في جامعة الملك سعود خلال زيارته للجامعة، ملاطفاً الطلاب بسؤال: هل لديكم شكاوى على مدير الجامعة؟! فجاءه الرد بدبلوماسية من أحد طلاب تخصص الفيزياء: "لو كان لدينا شكاوى ضد مدير الجامعة يغفر له حضورك إلى الجامعة".

وكان مدير ‫جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر قد استقبل أمس وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتطرّق الجانبان في حديثهما إلى العديد من المواضيع التي تهم مسيرة التعليم، وكذلك التعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين.

كما التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان طلاب وطالبات جامعة الملك سعود في حوار مفتوح بمكتبة الملك سلمان المركزية.

وزار وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات ‫المدينة الطبية، واطلع على أبرز المشاريع والخدمات الطبية المقدمة.