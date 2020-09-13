"أمير مكة" يطلق منصة "أمن" بحضور مدير شرطة المنطقة

لتمكين المختصين من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مكتبه بمحافظة جدة بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، منصة نظام "أمن"، أولى مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي تُعد نواة الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة.



واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن منصة نظام أمن، والتي تربط الإمارة بشرطة المنطقة إلكترونيًا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونيًا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.



وتمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.