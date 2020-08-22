"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.
كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.
وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.
كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.