"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين

الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.

كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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22 أغسطس 2020 - 3 محرّم 1442 03:25 PM

الرئيس الأمريكي يتهم جهات بتأخير إجرائها لما بعد 3 نوفمبر

"ترامب" يدعو لتسريع اختبارات لقاح كورونا لإنقاذ أرواح الأمريكيين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسريع اختبارات اللقاح؛ لإنقاذ أرواح الأمريكيين من خطر فيروس كورونا المستجد.

وقال "ترامب" اليوم: منظمة الغذاء والدواء تصعّب على الشركات إجراء اختبارات اللقاح.

كما اتهم الرئيس الأمريكي جهات بتأخير اختبارات لقاح كورونا لما بعد 3 نوفمبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

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