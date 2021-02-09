الحبيب يجدد عقده مع أبها حتى 2024

قامت إدارة نادي أبها، اليوم الثلاثاء، بتجديد عقد لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم أحمد الحبيب لمدة 3 سنوات. وقال أبها عبر حسابه في "تويتر": إن الحبيب "سيستمر لاعبًا أبهاويًّا حتى 2024". وانضم الحبيب (28 عامًا) إلى أبها صيف 2019 بعد أن قضى موسمين مع الاتفاق.
قامت إدارة نادي أبها، اليوم الثلاثاء، بتجديد عقد لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم أحمد الحبيب لمدة 3 سنوات. وقال أبها عبر حسابه في "تويتر": إن الحبيب "سيستمر لاعبًا أبهاويًّا حتى 2024". وانضم الحبيب (28 عامًا) إلى أبها صيف 2019 بعد أن قضى موسمين مع الاتفاق.