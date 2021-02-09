الحبيب يجدد عقده مع أبها حتى 2024

قامت إدارة نادي أبها، اليوم الثلاثاء، بتجديد عقد لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم أحمد الحبيب لمدة 3 سنوات. وقال أبها عبر حسابه في "تويتر": إن الحبيب "سيستمر لاعبًا أبهاويًّا حتى 2024". وانضم الحبيب (28 عامًا) إلى أبها صيف 2019 بعد أن قضى موسمين مع الاتفاق.

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 05:15 PM

الحبيب يجدد عقده مع أبها حتى 2024

صحيفة سبق الإلكترونية

أبها

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قامت إدارة نادي أبها، اليوم الثلاثاء، بتجديد عقد لاعب خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم أحمد الحبيب لمدة 3 سنوات. وقال أبها عبر حسابه في "تويتر": إن الحبيب "سيستمر لاعبًا أبهاويًّا حتى 2024". وانضم الحبيب (28 عامًا) إلى أبها صيف 2019 بعد أن قضى موسمين مع الاتفاق.

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