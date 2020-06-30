من خفيفة إلى متوسطة.. الحصيني: ثلاثاء ماطر بهذه المناطق

قال: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من المدينة ومكة المكرمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان، قد تمتد إلى الباحة وجنوب الطائف وأجزاء من عمان واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من مناطق المدينة ومكة وسواحلهما، وسواحل تبوك، ومتوسطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.