تركيا تعتقل جاسوسين إيرانيين أثناء التخطيط لخطف "عسكري" سابق

احتجزت 6 متعاونين محليين معهما

اعتقل جهاز الاستخبارات والأمن التركي اليوم (الأربعاء) 8 أشخاص، بينهم إيرانيان اثنان، بتهمة التجسس والتخطيط لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق، وإعادته بالقوة إلى إيران.

وأفاد مسؤول بارز في الجهاز بأن اعتقال الجاسوسين الإيرانيين، جرى أثناء محاولتهما التخطيط لخطف العسكري الإيراني السابق، من منطقة وان شرقي تركيا، بالإضافة إلى اعتقال 6 متعاونين محليين، وفقاً لـ"فرانس 24".



ولم يكشف المسؤول هوية المشتبه بهم، أو الأسباب التي تقف وراء محاولة خطف المسؤول العسكري الإيراني السابق.