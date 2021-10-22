"الصحة" تدعو إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع كافة

أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (51) حالة مؤكّدة، وتعافي (59) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (77) حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (548162) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (537208) حالات.

وفيما يخص الوفيات، فقد تمّ تسجيل عدد (1)؛ حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة، إلى (8774) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ودعت "الصحة" إلى ضرورة استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لمقاومة المتحورات وحماية أفراد المجتمع كافة، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق أعلى مستويات المناعة المجتمعية، بإذن الله.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).