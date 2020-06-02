الإمارات: 596 إصابة جديدة بكورونا و388 حالة شفاء

تسجيل 3 وفيات يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 269

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية وفاة ثلاثة مصابين من جنسيات مختلفة من جرّاء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 269 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 388 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 18726.

وأشارت "الصحة" إلى تسجيل 596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 35788 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت أكثر من 35 ألف فحص جديد بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم، شملت فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.