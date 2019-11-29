من اليمن والسودان للمغرب.."سلمان للإغاثة" حاضر بالأغذية والعمليات الجراحية

أطعمة في تعز وعدن و650 كرتونًا من التمور بالخرطوم ومكافحة العمى في أزيلال

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مواد غذائية في محافظتي تعز وعدن من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية؛ حيث جرى توزيع 1,813 كرتونًا من السلال الغذائية على النازحين في مديرية بني ضبيان بمحافظة صنعاء، استفاد منها 10,878 فرداً، كما جرى توزيع 47 سلة غذائية بمنطقة المناكيب في دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 329 فرداً.

كما قام المركز، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية ،أمس, بتوزيع 650 كرتوناً من التمور في وحدة أبو آدم بمحلية الكلاكلة التابعة لولاية الخرطوم بجمهورية السودان، مستهدفًا 3,250 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق، وكذلك مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100 ألف كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين.

كما أجرت الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة أزيلال بالمملكة المغربية، أمس، 68 عملية جراحية، منها إزالة الماء الأبيض وعمليات صغرى أخرى، وكشفت على 850 شخصًا، وذلك خلال اليوم الأول من بدء الحملة.

يذكر أن الحملة الطبية في أزيلال والمقدمة من المركز بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية؛ بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون في المغرب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

