"الفهمي" يحصل على الماجستير في "الحِسبة" من أم القرى

حصل فواز محسن الفهمي، من منسوبي جامعة أم القرى، على درجة الماجستير بتقدير في تخصص (الحِسبة) من المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بجامعة أم القرى.

وكان عنوان الرسالة "الآثار الاحتسابية الواردة في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني من أول كتاب الشهادات إلى آخر كتاب المُكاتِب - جمعاً ودراسة".