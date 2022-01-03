في مثل هذا اليوم قبل 57 عاماً.. إذاعة الرياض تبدأ البث

"الدارة" توثق لتاريخ يعود لعام 1965

قبل 57 عاماً وتحديداً في غرة رمضان 1384 هجرياً الموافق 3 يناير 1965م، بدأ البث الإذاعي لإذاعة الرياض.

وتحت عنوان "حدث في مثل هذا اليوم" نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نقلاً عن وزارة الإعلام، توثيقاً تاريخياً لبدء بث إذاعة الرياض في منتصف الستينيات من القرن الماضي.