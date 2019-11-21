"الصمعاني" يترأس وفد المملكة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب

يبحثون إعداد قانون استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية

بدأت، اليوم، في الجامعة العربية أعمال الدورة "35" لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بمشاركة وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب.

وترأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

ويناقش الوزراء، خلال اجتماعهم، عدداً من البنود المطروحة على جدول الأعمال منها موضوع مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب.

ويبحث الوزراء إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قواعد لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية؛ لكونه جهازاً متخصصاً يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

وسيعتمد المجلس الوزاري مشاريع القرارات الخاصة التي أعدها المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ65 برئاسة المملكة العربية السعودية.