مدفعية الجيش اليمني تقضي على متمردين حوثيين في حجة

تدمير آليات عسكرية للمليشيا

قُتِل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني اليمني في الجبهتين الشمالية والغربية من محافظة حجة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني شنّت قصفًا مدفعيًّا، استهدف عدة تحركات وتجمّعات للمليشيا الحوثية في جبهات حرض وعبس.

وأضاف أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وتدمير عدة آليات وأطقم قتالية.