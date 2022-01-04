"الأرصاد" يُنبِّه جميع المناطق: رياح نشطة وأتربة وضباب مع تدنٍّ في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الثلاثاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والباحة والشمالية والقصيم والمدينة المنورة ونجران والرياض والشرقية وعسير والجوف وحائل وتبوك وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أتربة مثارة ورياح نشطة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ والعاصمة المقدسة وبحرة وعسفان وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الثلاثاء.

ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف والقيصومة والنعيرية وبقيق وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أمطارًا وضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبَّه المركز منطقة حائل بضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الرياض ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البجادية والخرج والدرعية والدوادمي والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وكذلك تشهد تبوك ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء وجبل اللوز وحالة عمار وعلقان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد جازان ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

ونبه المركز أيضًا منطقة القصيم بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البكيرية والرس والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الثلاثاء.