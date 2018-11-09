"النيابة العامة": 5 سنوات سجناً وغرامة 300 ألف ريال للمتحرِّش بالأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصّة

قالت إنها من الظروف المشدّدة وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش

قالت النيابة العامة إن عقوبة التحرُّش بالأطفال، أو ذوي الاحتياجات الخاصّة، 5 سنوات سجناً وغرامة 300 ألف ريال، وأشارت إلى أنها من الظروف المشدّدة في جريمة التحرُّش، وفقاً لنظام مكافحة جريمة التحرُّش.

جاء ذلك في تغريدة لـ "النيابة العامة" على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها:

النيابة_العامة: من الظروف المشدّدة في جريمة التحرُّش؛ كون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

وتصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً، وغرامة ثلاثمائة ألف ريال، وفقاً لنظام #مكافحة_جريمة_التحرُّش.