"بتاوي".. أفضل رئيس تنفيذي لـ"الموارد البشرية" في الشرق الأوسط

حصل الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في شركة "الصافي دانون" المحدودة، نبيل بتاوي، على جائزة أفضل رئيس

تنفيذي للموارد البشرية بالشرق الأوسط لعام 2020 .

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته شركة " Informa Connect Middle East ".

يشار إلى أن المسابقة تعتبر من المسابقات المهمة في مجال الموارد البشرية في الشرق الأوسط.