أرق ومعاناة.. انقطاعات الكهرباء بـ"غسالة مكة" تتواصل ومطالبات بحلول عاجلة

بلاغات للشركة دون جدوى مع بقاء السكان في منازلهم ودخول رمضان والتعليمات

يعاني سكان حي الغسالة بمكة المكرمة، من الانقطاع المتكرر للكهرباء منذ نحو عام، برغم بلاغاتهم المتكررة التي لم تأتِ بحلول.

وتفصيلاً؛ قال الشاكون لـ"سبق": "يعاني جزء من حي الغسالة بمكة من انقطاعات الكهرباء المتكررة، دون معرفة الأسباب"، لافتين إلى أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل ممتدة منذ نحو عام تقريباً.

وأشاروا إلى أنهم رفعوا عدة بلاغات للشركة، ولكن دون جدوى أو حل جذري لهذه المشكلة التي تورقهم، لاسيما مع دخول شهر رمضان المبارك، وبقائهم في منازلهم امتثالاً للتعليمات الرامية إلى سلامتهم من وباء فيروس "كورونا".

وطالب السكان الشركة السعودية للكهرباء بسرعة التحرك وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لإنهاء معاناتهم.