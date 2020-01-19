"مجلي": الجيش اليمني سيرد على جريمة قتل المصلين بمسجد مأرب

القصف أسفر عن مصرع 79 وإصابة 81

أكد الناطق الرسمي للجيش الوطني اليمني العميد الركن عبده مجلي، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، لن تذهب هدراً، وسيجري الرد على الميليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد الجيش في مختلف الجبهات القتالية.

وأوضح "مجلي" في بيان نشره "سبتمبر نت"، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب، أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى ومن المدنيين.

وشدد الناطق الرسمي للجيش اليمني على أن الأعمال الإرهابية لن تثني الشعب اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية الحوثية.