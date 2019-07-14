"تعاوني أجياد" ينظّم سلسلة من المحاضرات والدروس العلمية خلال ذي القعدة

ينظّم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، سلسلة من المحاضرات الإيمانية والدروس العلمية في مصليات الفنادق المجاورة للمسجد الحرام، وفي المساجد والجوامع المحيطة بالمنطقة المركزية, بمشاركة عدد من أصحاب الفضيلة والمشايخ.

تأتي المحاضرات بإشراف مركز الدعوة والإرشاد بمكة المكرّمة, وتُقام بعد صلاة المغرب طيلة أيام الأسبوع خلال الفترة 7 / 11 / 1440هـ، حتى 20 / 11 / 1440هـ.

وتشمل المحاضرات مواضيع عدة، من أهمها: تدبر القرآن الكريم وتفسيره, والوسطية والاعتدال, وحماية الأبناء من الانحرافات الفكرية, وتفسير قصار السور, ومحاربة الغلو والتطرف, وأهمية الوقف في الإسلام, وشرح بعض المتون العلمية.

كما يستعد المكتب لإطلاق برنامجه السنوي "تهادوا" وهو مشروع يقوم بتقديم الهدية الدعوية لضيوف الرحمن من الحجاج احتفاءً بهم وتكريماً لهم, بمناسبة قدومهم إلى الديار المقدّسة لأداء مناسك الحج.