القبض على مستأجر استراحة فيديو المشاجرة الجماعية

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية نجحت في القبض على شاب، استأجر استراحة؛ ظهر في مقاطع فيديو متداوَلة، تبيِّن حدوث مشاجرة جماعية داخلها.

وبدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات والتحقيقات والتحريات لضبط بقية الأطراف، واتخاذ الإجراءات النظامية.

وكانت مقاطع فيديو قد تم تداولها، أظهرت حدوث تلك المشاجرة الجماعية.