جراحة تنتهي ببتر قدم الفنان المصري "شريف الدسوقي"

إصابة تعرّض لها خلال تصوير آخر أفلامه وتفاقمت بشدة

بسبب جرح تَعَرّض له خلال آخر أفلامه، أجرى الفنان المصري شريف دسوقي، عملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه، صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصًا رجليه، ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

وطمأن الفنان شريف دسوقي، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "قدر الله وما شاء فعل، الحمد الله على كل شيء".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه، وقالت بدرية، وفق "اليوم السابع": "بالفعل الفنان شريف دسوقي أجرى عملية جراحية، وتم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللي كان في رجليه حصل له أثناء تصوير فيلم (وقفة رجالة)، واتفاقم، والدكتور اللي بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

وظهر شريف دسوقي، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي عرض في رمضان المنقضي.