





1

أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

145

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.



وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.