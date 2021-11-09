"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.

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09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 07:41 PM

أكدت أن من لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها

"الإعلام المرئي": 15 يوماً لانتهاء مهلة تصحيح أوضاع الصحف الإلكترونية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصحف الإلكترونية إلى تصحيح أوضاعها بتجديد أو إصدار التراخيص التي تخولها بمزاولة نشاطها قبل انتهاء المهلة التصحيحية في 24 نوفمبر 2021م.

وأكدت الهيئة أن الصحف التي لم تبادر بالتصحيح خلال المهلة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها ويمكن التقدم لتجديد أو إصدار التراخيص عبر بوابة الخدمات الإلكترونية https://eservices.gcam.gov.sa.

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