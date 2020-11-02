مصر تسجّل 181 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

مجاهد: إجمالي المصابين بلغ 107736 بينهم 99555 متعافيًا

سجّلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 12 حالة جديدة.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد 107736 حالة، من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و6278 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 103 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99555 حالة.