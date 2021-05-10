الأناضول: وزير الخارجية التركي يصل اليوم الرياض في زيارة تستمر يومين

قالت: لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع نظيره الأمير فيصل بن فرحان

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم إن الوزير مولود تشاووش أوغلو سيتوجه إلى الرياض في زيارة تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية وفق ما ذكرته وكالة "الأناضول".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن تشاووش أوغلو سوف يبدأ زيارة اليوم إلى السعودية وتستمر لمدة يومين "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية" مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان".