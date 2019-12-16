





66

من الانتقادات: عدم شمول كل المطالب وتسكين المشرف على رتبة "معلم متقدم"

"المعلمون" على مفترق طرق.. بين مُرحب ومنتقد لـ"تعديلات اللائحة التعليمية"

على الرغم من فرحة الميدان التربوي بالتعديلات التي أجريت على لائحة الوظائف التعليمية وأُقرت اليوم بعد جدلٍ محتدم وانتقادات طالت اللائحة، إلا أن هناك أصواتاً انتقدت اللائحة الجديدة، خاصة تسكين من حصل على تكليف "مشرف" على رتبة "معلم متقدم"، وقد تكون سنوات خبرة المشرف أقل من المعلم والقائد والوكيل مع تساويمهم بالمؤهل، فأصبح المهتمون بالشأن التربوي على مفترق طرق بين مُرحب بالتعديلات وبين منتقد لها.



وذكر المغرد "أبوخالد": "التعديلات التي تمت على #لائحة_الوظائف_التعليمية اليوم الاثنين رغم أنها لم تشمل كل مطالب التعديل؛ إلا أنها أنصفت فئات عديدة من المعلمين والمعلمات، وحفظت لهم حقوقهم المالية والوظيفية؛ لذلك تعتبر هذه التعديلات إيجابية واستجابة ممتازة لمطالب الميدان، وأيدت آراء المهتمين".



وكان للخبيرة "لطيفة الدليهان" رأي مختلف، فذكرت في تدويناتٍ لها: "من أشد السلبيات في تعديل #لائحة_الوظائف_التعليمية، وأتمنى أن يتم تداركها قبل التسكين يا معالي الوزير: تسكين من حصل على تكليف "مشرف" على رتبة معلم متقدم، الحصول على ترقية بدون منافسة ولا جهد (بمجرد تكليفه مشرف)، قد تكون سنوات خبرة المشرف أقل بكثير من المعلم والقائد والوكيل مع تساويهما في المؤهل.. فما الميزة التي استحقها لينتقل إلى متقدم؟".



وأضافت: "هناك مشرف (الحاجة) التي دعت ظروف المنطقة لترشيحه لوجود احتياج في الإشراف وهناك من دخل الإشراف بطرق وأساليب مخالفة للضوابط فلابد أن يخضع هؤلاء للمفاضلة والمنافسة على متقدم بدلاً من الحصول عليها مباشرة دون جهد يذكر".



وأكدت: "ماذا لو سكن المشرف على (متقدم) ثم طرأ ما يلزم إعادته للميدان، هل ستسحب منه هذه الرتبة؟!! أما كان الأفضل أن يحصل عليها بالمنافسة والمفاضلة النظامية حتى يستحق الاحتفاظ بها مهما طرأ على تكليفه من تغيرات إن المميزات التي سيحصل عليها المشرف الذي سيسكن على (متقدم) ستكون مميزة (علاوة عالية+ مكافأة مشرف)؛ لذا يجب ألا يستحق هذه المميزات إلا من وصل إليها بالمنافسة والمبادرات والمفاضلات".



واختتمت قائلة: "وأخيراً الهدف من تغيير #لائحة_الوظائف_التعليمية ‏هي خلق المنافسة في الميدان، وتمييز المتميز ليصل إلى الرتبة الأعلى لتميزه ولجهوده، وبما قدمه للميدان من إنجازات ومبادرات وليس حسب النصيب والحظ لأنه (مكلف) بعمل ما وقت تطبيق اللائحة، كان بالإمكان تكليف غيره به ممن هو أفضل منه".



وتفاعل معلمون ومعلمات مع ملاحظاتها، وقال عبدالله الهلالي: "لا تتعبي نفسك، أدركنا أن هؤلاء الناس مغيبين عن الواقع... المشرف مجرد معلم حصل على تكليف للعمل في دائرة أخرى، البعض للراحة والبعض بالواسطة.. والله يا بعضهم حرام فيه كلمة معلم.. وكثير من المعلمين رفض الإشراف لاهتمامه بالطلاب أو الابتعاد عن بيئة المكاتب".



وذكر فهد العمران: "معلم خبرته ٢٠ أو٣٠ سنة يعطى "معلم ممارس"؟!! مشرف له خمس سنوات أو أقل أو أكثر يعطى مكافأة مالية وينقل لمرتبة "معلم متقدم" بغض النظر عن مستواه؟!! ‏هذا والله الظلم بعينه لازالت #لائحة_الوظائف_التعليمية ‏تحتاج إلى تعديل فمن وضعها ليس معصوماً عن الخطأ".



وكتب "مصطفى": "سبق وطمأنت أصحاب القفزة.. وحالياً لكم تغريدة العلاوة السنوية أمرها بيد معالي الوزير حمد آل الشيخ، استبشروا خيراً في معاليه، حريص جداً على إسعادكم، وبإذن الله يفك ارتباطها بالرخصة المهنية قريباً".



وقال فايز المالكي: "شكراً له ولكل مسؤول يثمن جهود مُربي الأجيال".