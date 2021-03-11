"المتوسط" يبتلع سفينة بضائع قبالة السواحل المصرية

مقتل شخص وإنقاذ 9

غرقت سفينة نقل بضائع قبالة السواحل المصرية، اليوم (الخميس)؛ مما أدى إلى مقتل شخص، فيما أنقذ سبعة سوريين ومصريين اثنين.

وأفاد المتحدث العسكري المصري في بيان أوردته "الشرق"، بأن السفينة كانت متجهة من ميناء الإسكندرية المطل على البحر المتوسط إلى ميناء بيروت، وتعرضت للغرق قبالة مدينة أبو قير، شمال الإسكندرية.