كورونا محطم الأحلام.. "غوغل" تتخلى عن بناء مدينة ذكية في كندا

أعلنت شركة "سايدووك لابس"، التابعة لشركة غوغل، عن تخليها عن خطة بناء مدينة ذكية في كندا، وأشارت إلى وجود تعقيدات سبّبتها أزمة جائحة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19).

"سايدووك لابس"، منذ عدة سنوات، وهي تسعى إلى تحقيق طموحات بناء مدينة رقمية في تورونتو بكندا "تعتمد على الإنترنت".

وألقى الرئيس التنفيذي للشركة دان دكتوروف، باللائمة على "غموض الوضع الاقتصادي غير المسبوق" كسبب وراء تخلي شركته عن خطة المشروع.

وكان المشروع قد أثار جدلًا دفَع شركة "سايدووك لابس" إلى تقليص طموحاتها.

ويقول دكتوروف في منشور كُتب على مدونة: "في ظل تزايد حالة الغموض الاقتصادي غير المسبوقة في شتى أرجاء العالم، وفي سوق العقارات في تورونتو؛ أصبح من الصعوبة البالغة استمرار مشروع تبلغ مساحته 12 فدانًا من الناحية المالية دون التضحية بأجزاء أساسية من الخطة التي طوّرناها بالتعاون مع شركة ووترفرونت تورونتو لبناء مجتمع شامل ومستدام بصفة خالصة"، طِبقًا لـ"بي بي سي".

وأضاف: "أعتقد أن الأفكار التي طوّرناها خلال فترة العامين ونصف الماضية؛ ستمثل مساهمة مهمة في العمل على مواجهة المشكلات الحضرية الكبيرة؛ لا سيما مجالات القدرة على تحمل التكاليف والاستدامة".

وكانت رؤية المشروع هي بناء مدينة مليئة بالتكنولوجيا، من السيارات ذاتية القيادة، إلى الأساليب المبتكرة لجمع القمامة، مع توافر المئات من أجهزة الاستشعار التي تجمع بيانات عن جودة الهواء وحركة الأشخاص، وتشييد أبنية مستدامة بطرق جديدة، وتدفئة حارات الدراجات الهوائية.