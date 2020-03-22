"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

الهيئة: لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.. يمنع تداوله

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

الهيئة العامة للغذاء والدواء معقم جل لليدين

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22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 02:47 PM

الهيئة: لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.. يمنع تداوله

"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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الهيئة العامة للغذاء والدواء معقم جل لليدين

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