"الغذاء والدواء" تحذر من معقم جل لليدين"PRODENTY"

الهيئة: لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.. يمنع تداوله

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء اليوم من معقم جل لليدين ”PRODENTY” لاحتوائه على نسبة عالية من الميثانول.

وقالت الهيئة إنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.