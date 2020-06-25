الجمعة والسبت.. الأرصاد تتوقع 48 ساعة ممطرة بعدة مواقع

قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.
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وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.
استمرار تأثر أجزاء من الشرقية بالارتفاع المحسوس في الحرارة
قالت الهيئة العامة للأرصاد اليوم إن الفرصة تتهيأ بمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار الرعدية يوم الجمعة والسبت على مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة_المكرمة وأجزاء من منطقة #نجران.
وكانت قد توقعت في وقت سابق صباح اليوم استمرار تأثر أجزاء من #المنطقة_الشرقية بالارتفاع المحسوس في درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 45-48 درجة مئوية.