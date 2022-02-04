الأمريكي "جونسون" يتطلّع للعودة للمركز الأوّل في تصنيف لاعبي الجولف لـ2022

عبر المنافسة على لقب بطولة السعودية الدولية للجولف من 3 إلى 6 فبراير

يتطلّع اللاعب الأمريكي داستن جونسون إلى العودة للمركز الأوّل في تصنيف لاعبي الجولف للعام 2022 من خلال سعيه للفوز للمرّة الثالثة في بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة برعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية.

وسيدافع جونسون (37 عامًا) عن لقبه في البطولة التي تقام من 3 إلى 6 فبراير في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهو اللاعب الوحيد الذي حقّق لقب هذه البطولة لمرتين على مدار تاريخها، حيث حقّق لقبه الأوّل عام 2019 في النسخة الأولى من البطولة، وفي العام 2020 حصل جونسون على المركز الثاني، ليعود في عام 2021 ويحرز اللقب بطريقة مشابهة للقبه الأوّل عبر تفوّقه بضربتين تحت المعدل أمام أقرب منافسيه.

ويعدّ جونسون، الذي يحتلّ المركز الخامس في التصنيف العالمي، أحد اللاعبين الثلاثة المصنفين ضمن العشرة الأوائل في العالم الذين يشاركون في البطولة، وهم زاندر شوفلي، وبرايسون ديشامبو، حيث يعدّ تواجد هؤلاء اللاعبين سببًا رئيسيًا لجعل النسخة الحالية للبطولة الأقوى من حيث الأسماء في تاريخ الجولة الآسيوية، كما أنّها قد تكون بوابة عودة جونسون لصدارة التصنيف العالمي حال فوزه بها مجددًا.

عن أهدافه للعام الحالي وحول ما إذا كان تصدّر التصنيف العالمي منها، قال جونسون: "منذ قدومي إلى المملكة، أُعجبت كثيرًا بالملعب وحقّقت نتائج مميزة في مشاركاتي ولدي ذكريات جميلة جدًا، وأتطلّع دائمًا للقدوم هنا والمنافسة في هذه البطولة التي أستمتع بها، واللعب على ملعب رائع يتطوّر عامًا بعد عام ويزداد صعوبة أيضًا؛ وسأبذل قصارى جهدي للفوز مجددًا هنا".

وأضاف أن منظمي البطولة قاموا بعمل رائع ونجحوا بجذب أقوى الأسماء في هذه الرياضة، لاسيما أن قائمة الأسماء المشاركة هذا العام هي الأفضل على الإطلاق في تاريخ هذه البطولة، بوجود العديد من المواهب واللاعبين الرائعين.

وشارك "جونسون" في حصة تدريبية مع نجمي المنتخب السعودي للجولف المشاركين في البطولة فيصل سلهب، وسعود الشريف، وأثنى على موهبتهما وقدّم لهما بعض النصائح مع استعدادهما للمشاركة في البطولة إلى جانب زميلهما عثمان الملا، مؤكدًا أنها يمتلكان الموهبة، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في المستقبل.

بدوره، عبّر "الشريف" عن سعادته بالانضمام لقائمة الأسماء المشاركة في البطولة وعن امتنانه للفرص التي تتيحها بطولة السعودية الدولية من حيث الاحتكاك بنخبة لاعبي الجولف في العالم، وقال: "شرف عظيم بالنسبة لي أن أمثل المملكة في مثل هذه البطولات التي تضم مجموعة من أفضل لاعبي الجولف من مختلف الجولات العالمية"، مقدماً شكره إلى الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية على دعمهم المستمر وجهودهم البارزة لتطوير وتنمية رياضة الجولف في المملكة.

وسيشارك في البطولة، التي تستمر لأربعة أيام بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لاعبون من 32 دولة، يتنافسون للفوز بجوائز يبلغ مجموعها 5 ملايين دولار أمريكي.

وتضم قائمة المشاركين 20 من المصنفين الـ 50 الأوائل عالميًا، وأبرز 30 لاعبًا في الجولة الآسيوية وفق تصنيف العام الماضي، إضافة إلى مشاركة اللاعبين السعوديين مثل عثمان الملا، فيصل سلهب وسعود الشريف.

يُذكر أن هذه النسخة هي الأولى تحت مظلة الجولة الآسيوية، ونقطة الانطلاق لشراكة طويلة الأمد تمتد لعشر سنوات بين الجولة الآسيوية وبطولة السعودية الدولية لتصبح هذه البطولة حدثًا رئيسًا ضمن روزنامة الجولة.