شاهد.. ختام الدراسة التأسيسية البحرية لقادة الوحدات الكشفية بمناطق المملكة

تخصصية استمرت 6 أيام استضافها "تعليم القنفذة" ووجه شكره لـ"سبق" للمتابعة

رعى مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي؛ بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد الهيثمي ومدير النشاط الطلابي الدكتور يحيى السيد، بقاعة التدريب بالمركز الكشفي، ختام الدراسة التأسيسية التخصصية البحرية لقادة الوحدات الكشفية بمناطق ومحافظات المملكة والتي استضافتها إدارة تعليم القنفذة واستمرت فعالياتها ستة أيام.

بدأ برنامج الختام بالقرآن الكريم للقائد الكشفي شامي الكناني، ثم كلمة قائد الدراسة المشرف الكشفي أحمد الخيري، الذي أشار في كلمته بانتظام المتدربين والمدربين خلال برامج الدراسة التي استمرت ستة أيام واشتملت على جانب نظري في الفترة الصباحية بينما الجانب العملي كان في الفترة المسائية، فيما يخص مهارة السباحة والتجديف والغوص والصيد، وقدم شكره لكل الداعمين والمساندين للدراسة.

وأشار إلى الدور الكبير والدعم والمتابعة من قبل زملائه في الإدارة العامة للنشاط الطلابي الكشفي بوزارة التعليم، وكذلك الدعم المتواصل والمتابعة من مدير تعليم القنفذة ومساعديه ومدير النشاط ومن رئيس شعبة النشاط الكشفي بتعليم القنفذة وللزملاء في النشاط الكشفي بإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

بعد ذلك، جاءت كلمة المتدربين في الدراسة ألقاها نيابة عنهم القائد الكشفي وليد حميد من تعليم جدة، قدم خلالها شكره للإدارة المستضيفة على التنظيم والإعداد وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال واستعرض برامج الدراسة، مشيراً إلى أنها كانت موفقة ومفيدة لجميع المشاركين من المتدربين، موضحاً أن الجميع استفاد من هذه الدراسة في مهارات السباحة والصيد والتجديف والغوص.

ثم قدم طلاب مدرسة زيد بن ثابت أوبريت وطنيًا تفاعل معه الجميع، وفي الختام ألقى مدير التعليم كلمة شكر خلالها المتدربين على الانتظام والخلق الرفيع والتفاعل مع برامج الدراسة التأسيسية التخصصية البحرية، وقدم شكره لوزارة التعليم ممثلة في وكالة الوزارة للتعليم العام الإدارة العامة للنشاط الكشفي على إتاحة الفرصة لاستضافة هذه الدراسة في القنفذة.

وتمنى أن يستفيد الميدان من نواتج هذه الدراسة النوعية التي تهتم بالجانب البحري، وفي ختام كلمته قدم شكره للقائمين على الدراسة من الزملاء في النشاط الطلابي الكشفي بتعليم القنفذة، بعد ذلك جاء دور التكريم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير على المشاركين وتكريم الجهات الداعمة لبرامج الدرسة.

يُذكر أن إدارة التعليم بمحافظة القنفذة قدمت الشكر والتقدير لصحيفة "سبق" للحضور والتفاعل خلال برامج الدراسة التأسيسية التخصصية البحرية لقادة الوحدات الكشفية التي استضافتها إدارة تعليم القنفذة خلال الفترة 17-22/04/1441هـ مما كان له الأثر في إنجاح الدراسة، متمنين للصحيفة والقائمين عليها التوفيق والنجاح.