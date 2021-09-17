استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية

سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.

أسعار النفط

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 01:46 AM

سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل

استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نيويورك

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استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع ‏انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.‏

وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.

وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى ‏مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.

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