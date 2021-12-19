"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 98 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021، تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550842 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 98 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 540079 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8862 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 33 حالة.