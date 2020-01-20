صخرة ملاصقة للطريق تتربص بالسيارات على "الدولي" بين القنفذة وعسير

تغطيها النباتات ولا يتمكن المسافرون من رؤيتها إلا بعد الارتطام بها

اشتكى عابرو الطريق الدولي الرابط بين القنفذة وعسير من وجود صخرة صلبة ملاصقة للطريق جنوب مركز خميس حرب، تتربص بالسيارات متسببة في عدد من الحوادث، تجاوزت أكثر من 15 حادثًا مروريًّا خلال الفترات السابقة، أخرها حادثان منفصلان لشقيقَيْن، بينهما يوم واحد فقط.

وفي التفاصيل، ترتطم المركبات بالصخرة التي تغطيها النباتات أثناء خروج قائديها من الطريق للتوقف على جانبه مخلفة تلفيات جسيمة بالمركبات، وتعرِّض بعضها للانقلاب!

وقال مواطنون إنهم قاموا بإبلاغ الجهات المعنية إلا أنهم لم يجدوا تجاوبًا بإبعاد ضرر تلك الصخرة عن عابري الطريق.

وطالبوا وزارة النقل بسرعة تفتيتها حفاظًا على سلامة المسافرين الذين يصعب عليهم رؤيتها وتفاديها.